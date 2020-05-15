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В Петербурге слепая женщина жила с трупом дочери

Никита Брыкин
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СК проводит проверку по факту случившегося в одной из квартир в Петербурге, где женщина-инвалид несколько дней прожила с телом умершей дочери. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что у пенсионерки не было зрения. Она не сумела рассказать о смерти родственницы в полицию. Вызвала стражей порядка ее соседка.

Вскрыв квартиру, полицейские обнаружили 89-летнюю женщину, за которой ухаживала 65-летняя дочь. Перед смертью она жаловалась на простуду. Подробности уточняются.

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