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В Петербурге пьяные угонщики не сумели уехать из двора и разгромили его

В Санкт-Петербурге двое мужчин попытались угнать легковой автомобиль во дворе на проспекте Испытателей. Они были пьяны, выехать на чужом авто не смогли и разгромили двор вместе с чужими машинами, а затем сбежали.

О ЧП стало известно после того, как местные жители вышли утром гулять с детьми и увидели на детской площадке автомашину марки Citroen. По словам одной из свидетельниц, легковушка стояла таким образом уже в 07:00. На построенной примерно 3 года назад детской площадке снесенными оказались скамья, урна и забор. Также сотрудники ГИБДД заметили, что были разбиты две иномарки.

Позднее стало известно, что в ночное время суток, примерно в 04:30, два пьяных преступника попытались угнать Citroen. Они взломали авто и проникли внутрь. Однако выехать за пределы двора мужчины не сумели. Вместо этого они задели на чужой машине две иномарки, влетели в забор детской площадки, снесли его и поломали установленные там урну и скамью. После этого мужчины сбежали. Ведется расследование, сообщает Мегаполис.

Фото: соцсети

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