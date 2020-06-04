В Петербурге подростки избили продавца, чтобы похитить игрушки

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Питерские правоохранители ищут трех подростков, совершивших ограбление в цветочном ларьке. Молодые люди успели побить продавщицу.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент случился на улице Кушелевской и был заснят на видео. При просмотре можно заметить, что в торговую точку заходят двое парней и девушка. Пока молодые люди забирают мягкие игрушки, их подруга отвлекает флориста.

В конце инцидента продавщица попыталась остановить преступников, но они побили потерпевшую прямо у выхода и убежали. По факту произошедшего начата проверка.