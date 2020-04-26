В Петербурге объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

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В комитете по здравоохранению Петербурга назвали вероятные обстоятельства смерти четырех медсестер, имена которые приведены в неофициальном списке медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались», – подтвердили в пресс-службе.

Отмечается, что у медиков или уже были другие тяжелые болезни, приведшие к смерти, или же они были заражены не при исполнении трудовых обязанностей.

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