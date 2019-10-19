В Петербурге неизвестный автор выставил на улице арт-объект в поддержку политзаключенных

В Санкт-Петербурге неизвестный автор представил на одной из улиц «громкий» арт-объект. Таким образом художник решил выразить свою поддержку политзаключенным.

На красном квадратном панно изображены две полицейские дубинки. Их основания прилегают друг к другу, а ручки смотрят в стороны, в результате чего создается импровизированный крест.

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Отметим, что такая инсталляция не является единственной. В 2017 году нечто похожее на улице уже размещал Миша Маркер. Изображение было подписано одним словом: «Покайся», сообщает Readovka.

Фото: соцсети