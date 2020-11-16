В Петербурге нашли закопанное по голову тело женщины

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины в лесном массиве в Курортном районе Петербурга. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что тело несчастной жертвы было найдено закопанным в землю по голову. Ранее сообщалось, что труп мог пролежать там около недели.

Как рассказали в СК, на нем выявили следы насильственной смерти, для выяснения деталей произошедшего назначены экспертизы.

Личность погибшей устанавливается. На вид женщине около 40-45 лет. На ней не было обуви, в кармане ее кофты нашли цепочку из желтого металла.