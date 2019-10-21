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В Петербурге маршрутчики устроили объезд пробки по пешеходной аллее

Поломка маршрутки на улице Замшина в Петербурге привела к дорожному коллапсу в данном месте. На узком пространстве остановилось много автобусов и машин.

Однако такое положение дел не устроило маршрутчиков. По сообщениям очевидцев, перевозившие пассажиров в общественном транспорте водители решили объехать «мертвый» затор легким для себя способом. Они заехали на территорию мини-сквера, который разделяет две полосы проезжей части и поехали далее по аллее для пешеходов.

Снимки с места инцидента были выложены в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

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