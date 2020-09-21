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Новости мираПроисшествия

В Петербурге курсант зверски убил свою мать

Никита Брыкин

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела 57-летней жительницы Петербурга.

Сообщается, что инцидент произошел накануне в квартире на улице Маршала Тухачевского. Правоохранители нашли в ванной труп с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и головы. Злоумышленник нанес жертве не менее 15 ударов ножом.

По подозрению в расправе над женщиной ищут ее сына – слушателя второго курса Государственного университета морского и речного флота им. Макарова. По словам его соседей, за подростком замечали некие «странности» в поведении, но ничего серьезного.

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