В Петербурге кроссовер залетел под фуру: погибли 2 человека

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Жуткая авария произошла утром 22 сентября на территории Ленинградского региона. ДТП имело место быть примерно в 10:50 на КАД перед съездом на проспект Культуры.

Сообщается, что водитель большегруза Scania затормозил на краю дороги, так как машина сломалась. Шофер не успел поставить знак аварийной остановки, и пару минут в прицеп грузовика на огромной скорости влетел кроссовер Volkswagen Tiguan. Немецкий паркетник полностью залетел под грузовик, верхняя часть легковушки была снесена полностью.

В итоге водитель «немца» погиб мгновенно. Пассажир «Тигуана» получил тяжелейшие травмы и был жив после ДТП. Сотрудники МЧС попытались достать его из изуродованного кроссовера. Но потерпевший все же умер еще до прибытия медиков на место ЧП. Отметим, что личности погибших сейчас устанавливаются. Ведется проверка по факту смертельной аварии, сообщает Мегаполис.

Фото и видео: соцсети