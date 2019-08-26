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В Петербурге кроссовер сбил пешехода в Мойку

В Санкт-Петербурге столкнулись Kia Optima и Toyota Rav-4. Авария случилась на набережной реки Мойки. В результате столкновения больше всего досталось пешеходу, который шел по тротуару.

За рулем корейского седана находился таксист. Он и рассказал об аварии. По словам мужчины, японской кроссовер вылетел из-за угла на огромной скорости и протаранил его авто. Водитель такси отметил, что со стороны движения паркетника стояли знаки «Стоп» и «Движение направо». Но его водитель проигнорировал требования знаков и «пролетел» прямо, протаранил такси. После этого Rav-4 улетел на тротуар, сбил пешехода и выбил ограждение на набережной. Потерпевший мужчина и кусок забора улетели в воду. Из воды пострадавшего спасли проплывавшие на катере люди.

Сообщается, что, не смотря на серьезность ДТП, сбитый и отправленный в реку пешеход сильных травм не получил, отделавшись легким испугом и царапинами По факту случившегося ведется проверка, сообщает РЕН ТВ.

Фото: скриншот из видео

Видео: РЕН ТВ

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