В Петербурге грабители отобрали у инкассаторов 10 млн рублей

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15 июня преступники ограбили инкассаторов в Петербурге. Жертвами стали представители логистической фирмы. Момент ЧП был заснят на видео.

При просмотре кадров можно заметить, как грабители набросились на инкассаторов сзади. Они свалили потерпевших на землю, быстро отняли пакеты с деньгами и поспешили скрыться. Роняя деньги из рваного пакета, злоумышленники уехали на ждавшем их авто.

Как сообщает ТАСС, преступники отобрали у инкассаторов 10 миллионов рублей. сейчас ведется розыск нападавших.