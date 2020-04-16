В Петербурге фура упала в Неву, водитель погиб

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Фото — скриншот из видео

16 апреля, примерно в шесть часов утра, фура упала в реку Неву в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погиб водитель грузовика – мужчина 1978 года рождения.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте было размещено видео с места событий. На нем можно увидеть, как Scania с полуприцепом сперва переезжает со своей полосы движения на встречную, затем вылетает на тротуар, после пробивает ограждение на Выборгской набережной и падает в Неву.

Затем кабина грузовика оторвалась, ее унесло на 50-70 метров по течению. Дальнобойщик выбраться не успел и погиб. Его тело извлекли из воды спасатели. Проводится проверка.