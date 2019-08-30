В Петербурге фокусница-цыганка растворила в воздухе имущество на 50 тысяч

28 августа жительницу Северной столицы лишили имущества на 51 тысячу рублей. Без драгоценностей и денег жертву оставила дама цыганской наружности. Она убедила свою «клиентку» в том, что на нее наложена порча.

Потерпевшей стала 22-летняя сотрудница стоматологической клиники. На улице к ней подошла женщина цыганской наружности и попросила показать ей дорогу до роддома, чуть позднее незнакомка нашла у молодой медработницы порчу. Для этого мошенница достала яйцо, вытерла его влажной салфеткой, завернула в пакет и разбила. Яйцо оказалось черным. Избавление от проклятия обошлось потерпевшей в 30 тысяч рублей, а также стоило сережек с фианитами, двух колец и золотого браслета. Все перечисленное выше ушлая дама цыганской наружности положила в пакет, прижала к животу под одеждой, произнесла магические фразы и велела своей спутнице дунуть – пакет исчез. Незаметно грабительница исчезла. Девушка, оставшаяся без денег и драгоценностей, пришла домой. Там она поняла, что была обманута.

Затем девушка обратилась в правоохранительные органы. Теперь стражи порядка ищут воровку, сообщает Мегаполис.