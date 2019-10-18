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В Петербурге двое неизвестных изнасиловали студента из Болгарии

16 октября в Северной столице изнасиловали студента из Болгарии. Парень приехал учиться в Петербург и стал жертвой двоих неизвестных.

О преступлении стало известно после того, как потерпевший поделился случившимся со своим другом. Последний позвонил правоохранителям и рассказал о ЧП. Известно, что нападение на учащегося одного из петербургских вузов было совершено рядом со станцией метро «Проспект Большевиков». По словам пострадавшего, два незнакомых ему человека славянской внешности набросились на него прямо на улице. Они затащили студента в располагавшееся неподалеку заброшенное здание. Там злоумышленники и осуществили свое намерение, совершив половое сношение с молодым человеком.

После изнасилования парень угодил в медучреждение. Правоохранители уже начали проверку по факту ЧП. Они провели разговор с пострадавшим. Он не смог назвать точного адреса, где на него напали, сообщает Мегаполис.

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