В Петербурге арестовали отчима, выбросившего ребенка-инвалида из окна

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Александру Лоскачеву, обвиняемому в покушении на убийство ребенка, пишет «СПБ Ведомости».

Инцидент произошел вечером 20 ноября в квартире дома на Дыбенко. По предварительным данным, мужчина взял на руки и перекинул через оконный проем лоджии 13-летнего ребенка, находящегося в беспомощном положении в силу возраста и инвалидности.

Сообщается, что медикам удалось спасти пострадавшего. Злоумышленника задержали, и накануне ему предъявили обвинение. Однако свою вину он не признал.

В итоге суд заключил Лоскачева под стражу до 20 января 2021 года.