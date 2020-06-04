В Петербурге актриса встречала курьеров два месяца голой

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Фото и видео: РЕН ТВ

Актриса из Петербурга Мария Рейн, которая прославилась тем, что два года назад обливала в метро мужчин, сидевших с широко расставленными ногами, снова отметилась резонансной выходкой. Девушка, будучи на самоизоляции, встречала курьеров голой.

Реакции мужчин она записывала на видео. Ролик был опубликован на YouTube-канале «ХэвиРейн». Своей акцией актриса решила поблагодарить курьеров за труд во время нашествия COVID-19. Реакция у курьеров была разной. Одни спокойно реагировали на происходящее, другие были поражены. Третьи пытались продолжить знакомство с девушкой поближе.

В Сети нашлись и те, кто посоветовал Марии Рейн оставлять чаевые курьерам, а не разгуливать топлес. Об этом сообщает РЕН ТВ.