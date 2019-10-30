В Пензе женщина жестоко расправилась с любовником на глазах ребенка

Сотрудники пресс-службы Следственного комитета РФ по Пензенской области обнародовали снимки с места страшного преступления, совершенного 9 февраля текущего года. Напомним, в тот день был убит 45-летний мужчина.

Известно, что в день ЧП убитый вместе с любовницей употребляли алкоголь в квартире дома на улице Краснова. Во время застолья мужчина и женщина поскандалили. Свидетелем конфликта был 2-летний племянник жительницы Пензы.

Во время ругани с любовником женщина взяла в руки нож и ударила им своего возлюбленного 4 раза. Ранения пришлись в область груди. В итоге потерпевший погиб. При этом преступница забрала с собой малыша и скрылась с места ЧП. В итоге нападавшую осудили. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием срока в ИК общего режима, сообщает Пенза СМИ.

Фото: Пресс-служба СК по Пензенской области