В ПДД появится знак об установке камер фиксации нарушений

В Правила дорожного движения будет внесен новый знак, сообщили в МВД. Он станет предупреждать автомобилистов о том, что на дороге работает система фото и видеофиксации нарушений.

Новый знак будет оформлен графически и в цвете тех информационных знаков, которые уже есть в Правилах. Пока что внешний вид еще не разработан, потому что для его создания надо выпустить ГОСТ.

Знак будет ставиться и в тех местах, где есть стационарные камеры фиксации, а также там, где будут работать передвижные системы, сообщает 32cars.