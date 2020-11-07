В Орловской области осудили продавца на рынке за торговлю без маски

20 октября 2020 года правоохранительные органы обнаружили на одном из рынков Орловской области продавца без маски. Это правонарушение разбирал Новодеревеньковский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба органа.
Мужчина в поселке Хомутово при режиме повышенной готовности не носил маску. Из-за этого 30 октября его привлекли к административной ответственности.
При вынесении приговора суд учел характер правонарушения, личность мужчины, наличие трех несовершеннолетних детей и имущественное положение.