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Новости мираПроисшествия

В Орловской области осудили продавца на рынке за торговлю без маски

Елена Лобанова

20 октября 2020 года правоохранительные органы обнаружили на одном из рынков Орловской области продавца без маски. Это правонарушение разбирал Новодеревеньковский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба органа. 

Мужчина в поселке Хомутово при режиме повышенной готовности не носил маску. Из-за этого 30 октября его привлекли к административной ответственности. 

— Суд назначил наказание в виде предупреждения. Мужчина в суд не явился, но в протоколе указал, что согласен с нарушением, — говорится в сообщении. 

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При вынесении приговора суд учел характер правонарушения, личность мужчины, наличие трех несовершеннолетних детей и имущественное положение. 

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