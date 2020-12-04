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В Онежском районе собака растерзала тело погибшей от алкоголя хозяйки

Елена Лобанова

В поселке Глазаниха Онежского района собака растерзала тело погибшей от алкоголя хозяйки. Об этом сообщает arh.112. 

Накануне утром в экстренные службы позвонил мужчина. Он рассказал, что узнал от таксиста о ужасном происшествии. Якобы в конце поселка лежит тело женщины. При этом труп грызет какая-то собака. 

— Оператор направил на место происшествия скорую и полицию. Оказалось, что информация правдива. В указанном месте оперативники обнаружили труп безработной жительницы Глазанихи, — говорится в сообщении. 

Позже выяснилось, что женщине было примерно за 40 лет. Она выпивала у себя дома, а потом случился посталкогольный синдром с неадекватным поведением. Местная жительница выбежала из дома в одной ночной сорочке, а на ноге у нее были обуты один сапог и тапок. За ней из дома выбежала и собака — крупная лайка. Примерно в полукилометре от границы Глазанихи пострадавшая упала и умерла. 

— По всей видимости собака пыталась привести в чувство свою собаку, оживить ее, поднять на ноги. А когда у нее этого не получилось, то принялась с остервенением грызть мертвое тело. И именно в это время происходящее увидел такси, — сообщается на сайте. 

Оказалось, что погибшая регулярно злоупотребляла алкоголем.

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