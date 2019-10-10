В Новосибирске уволили учителя за насилие над учеником

Суд Калининского района вынес приговор бывшей учительницы школы №151, которую обвинили в издевательствах над первоклассником.

Родители постоянно жаловались руководству школу, что она не выполняет свои обязанности. Многие дети стали уходить из первого класса, который учила женщина.

Учительница применяла насилие против ребенка. Так, мальчик и его сосед по парте подрались из-за игрушки. Женщина схватила его за ухо и вывела из класса, пишет КП.

После этого ЧП в школе была проверка: учительницу уволили за физическое или психологическое насилие над детьми.