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В Новосибирске ребенок справил нужду в кафе

Житель Новосибирска заснял вопиющий случай. В одном из кафе на перекрестке улиц Челюскинцев и Советской маленький ребенок «сходил в туалет» рядом с обеденным столом.

По словам очевидца, ребенку на вид примерно 4 года. Он захотел в туалет. Однако сидевшие рядом женщины (одна из них – мать мальчика) не позаботились о том, тчобы отвести несовершеннолетнего посетителя кафе в специальное помещение.

— Для этих мамаш это норма. Я достал телефон сфотал, а они мне орут «Мы тебя посадим», — написал очевидец, приславший фото в группу «Инцидент Новосибирск».

В Сети люди также были шокированы поступком ребенка и поведением взрослых женщин. Людей поразила невоспитанность посетителей кафе, сообщает КП НСК.

Фото: Инцидент Новосибирск\https://vk.com/incident_nsk

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