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Новости мираПроисшествия

В Новосибирске пассажир устроил скандал из-за просьбы надеть маску

Никита Брыкин

В аэропорту «Толмачево» в Новосибирске портные полицейские арестовали 52-летнего пассажира рейса «Новосибирск-Москва», который ругался матом на стюардесс. Об этом пишет «КП».

Сообщается, что они потребовали, чтобы мужчина при входе в салон самолета надел маску и перчатки. В ответ пассажир принялся оскорблять их грубой нецензурной бранью, не реагировал на просьбы прекратить нарушение общественного порядка. Вскоре стражи порядка задержали дебошира.

Пока мужчину вели до дежурной части, он оскорблял полицейских, находившихся при исполнении.

«Ну, давайте пободаемся, — предложил пассажир.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении «Мелкое хулиганство». Суд назначил ему штраф. За оскорбление полицейских на пассажира завели уголовное дело.

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