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Новости мираПроисшествия

В Новосибирске мужчины устроили битву за дыни

Иван Федоров

В Новосибирске местный житель заснял на камеру массовую драку, которую устроили мужчины с продавцами бахчевых культур. Как сообщают в соцсетях, некоторые участники побоища были в тельняшках.

По предварительным данным, конфликт начался после того, как клиенты торговой точки не захотели платить за дыни. Они решили силой отбить продукт. Однако продавцы оказались не из робких и дали наглецам отпор, да такой, что несостоявшимся покупателям пришлось бежать, сообщает Readovka.

В Сети данный инцидент вызвал большой резонанс. Многие стали спорить о принадлежности участников разборки к ВДВ, вспоминая, что недавно был праздник воздушно-десантных войск.

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