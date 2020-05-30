В Новосибирске мужчина убил женщину из-за потерянных тапок

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Возбуждено уголовное дело об убийстве 27-летней девушки на улице в Новосибирске. В совершении преступления подозревают мужчину 1976 года рождения, который расстроился, что потерял сланцы. Об этом пишет портал «Тайга.Инфо».

Инцидент произошел 29 мая. По предварительной версии, злоумышленник присоединился к компании из четырех человек, которые распивали спиртные напитки возле автомобиля. Спустя какое-то время он обнаружил, что потерял сланцы. Ему посоветовали искать их в близлежащих кустах.

Вскоре мужчина вернулся с ножом и ударил им женщину. Она скончалась на месте. Кроме того, злоумышленник догнал другую участницу компании и нанес ей удар в спину.