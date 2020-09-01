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Новости мираПроисшествия

В Новосибирске голый мужчина силой увел троих детей в лес

Никита Брыкин

В наукограде Кольцово мужчина утащил детей в лес. Об этом стало известно порталу «Om1.ru».

По словам местных жителей, обнаженный злоумышленник хватал детей за руки, угрожал и заманивал в лес. Одному мальчику удалось убежать к отцу.

 «Несколько родителей уже написали заявления в полицию, к остальным просьба сделать это как можно быстрее», — призывают местные жители.

Мужчина не успел совершить противоправных действий. В настоящий момент он задержан. Следователи проверяют обстоятельства произошедшего.

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