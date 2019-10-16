В Новороссийске мужчина упал с горы Колдун и застрял в расщелине

В Новороссийске молодой человек сорвался с обрыва на горе Колдун. Он пролетел по скале примерно 50 метро, а затем застрял в расщелине.

Сперва о ЧП узнали врачи скорой помощи. Затем они вызвали спасателей, попросив помощи в эвакуации потерпевшего. Сотрудникам МЧС пришлось применить альпинистское снаряжение, чтобы спуститься за упавшим с горы мужчиной. В расщелине было установлено, что разбившийся парень жив, однако находится без сознания.

Далее работники спасательной службы решили спустить травмированного молодого человека на носилках к берегу моря, где уже находились врачи скорой. Примерно 50 метров парня доставляли вниз. Затем еще полкилометра несли до машины скорой помощи. Однако усилия были затрачены не зря: в конечном итоге потерпевший был спасен, сообщает Сайт города-героя Новороссийска.

Фото: @ alekseioderov