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В Новороссийске «КамАЗ» без тормозов снес бетонное ограждение – видео

В понедельник, 2 сентября, на Владимирском посту в Новороссийске произошла авария с участием грузовика. В группе «Новороссийск ДТП» появилось видео с места случившегося.

Сообщается, что у «КамАЗа» отказали тормоза. В результате водитель потерял контроль над управлением фуры, и она на бешеной скорости врезалась в бетонное ограждение.

По словам очевидцев, после этого грузовик вылетел вместе с плитой на весы, перелетел через них и оказался на встречной полосе. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

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