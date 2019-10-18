В Нижневартовске водитель расправился с пешеходом в «воспитательных» целях

23-летний парень по неосторожности убил прохожего. ЧП случилось в Нижневартовске. Молодой водитель хотел проучить пешехода, который был пьян.

Инцидент случился 4 октября. 42-летний мужчина, будучи под воздействием спиртного, стал переходить улицу на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Молодой водитель сумел объехать пьяного прохожего, однако затем он вышел из салона машины, начал конфликт с пешеходом. В ходе разборки 23-летний парень нанес удар кулаком в лицо оппонента. В результате чего потерпевший упал на землю и ударился головой об асфальтовое покрытие. Данный удар оказался летальным – травма головы, полученная во время падения, убила мужчину.

Теперь молодому автомобилисту грозит тюремное наказание. По факту ЧП ведется расследование, сообщает РИЦ Югра.