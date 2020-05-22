В Нижнем Тагиле шоферы автобусов устроили погоню и драку на дороге

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Фото: Инцидент Нижний Тагил

Шоферы автобусов устроили погоню, а затем и драку во время езды по маршруту. Разборка состоялась на одной из остановок и была заснята на видео.

Страсти разгорелись на улице Космонавтов. Сперва водители устроили «гонки»: один шофер стал догонять другого, обогнал его и подрезал. После этого оба автобуса приехали на остановку, шоферы вышли и начали выяснять отношения, применив грубую силу. При этом один из водителей орудовал предметом, похожим на палку.

По словам пассажиров, во время «догонялок» людям в салоне стало страшно. Затем некоторые очевидцы начали снимать драку на видео.

После разборки шоферы заняли места в кабинах своих автобусов и продолжили движение по маршруту. По факту случившегося будет проводиться проверка. Водителей ждет дисциплинарное взыскание, сообщает РЕН ТВ.