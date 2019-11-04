В Нижнем Новгороде завелся супергерой

Супергерой Чистомэн завелся на территории Нижнего Новгорода. Мужчина по собственному желанию убрал объявления с металлических столбов в городе и покрасил их.

Чтобы новые бумажки не появлялись на опорах ЛЭП, «супергерой» нанес на столбы спецсмесь. Она состоит из краски и песка. После нанесения такого состава наклеить новые объявления почти нереально.

Чистомэн описал свое спецсредство для покраски столбов по-особенному. Он отметил, смесь похожа на тягучую кашу, «как у людей в голове, которые кидают мусор мимо урны», сообщает Нижегородская правда.

Фото: «Кстати» ВКонтакте