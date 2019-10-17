В Нижнем Новгороде осудят женщину, торговавшую младенцами

Под суд пойдет 39-летняя жительница Нижнего Новгорода. Она обвиняется в торговле детьми. Об этом пишет РГ со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по области.

По версии следователей, в 2018 году злоумышленница предложила беременной женщине, которая не хотела воспитывать своего малыша, забрать его себе. Подсудимая сделала ей поддельный паспорт, вклеив ее фотографию в документ другой женщины.

Документы на новорожденного оформили по ксерокопии фальшивого паспорта. Вскоре обвиняемая пыталась продать его семейной паре из Москвы за 350 тысяч рублей.