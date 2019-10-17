На главную Новости мира В Нижнем Новгороде осудят женщину, торговавшую младенцами
Новости мираПроисшествия

В Нижнем Новгороде осудят женщину, торговавшую младенцами

Под суд пойдет 39-летняя жительница Нижнего Новгорода. Она обвиняется в торговле детьми. Об этом пишет РГ со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по области.

По версии следователей, в 2018 году злоумышленница предложила беременной женщине, которая не хотела воспитывать своего малыша, забрать его себе. Подсудимая сделала ей поддельный паспорт, вклеив ее фотографию в документ другой женщины.

Документы на новорожденного оформили по ксерокопии фальшивого паспорта. Вскоре обвиняемая пыталась продать его семейной паре из Москвы за 350 тысяч рублей.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани откроют образовательный центр для одарённых детей

В четырех рязанских парках и скверах ведутся работы по благоустройству

Известно, куда направлено вознаграждение за помощь в раскрытии убийства ветерана и его жены

В Рязанской области в прошлом году три «медицинских» дела доведены до суда

Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий: в Дашково-Песочне нет участка для новой поликлиники

Представители районных администраций изучили новую систему обращения с отходами

В Рязанской областной Думе обсудили предложения в проект федерального закона о питейных заведениях

Москвич пытался передать наркотики в Скопинскую колонию

В Правила благоустройства Рязани планируется внести изменения

Виталий Попов: Музейный центр Рязанского кремля откроется в 2021 году

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Ставрополье сотрудники ГИБДД помогли водителю отремонтировать машину на трассе

В Петербурге водитель объехал пробку через парк

Названы лучшие подержанные спорткары за 300 тысяч