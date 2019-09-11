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В Нижнем Новгороде на воду спущен «Мустай Карим»

В Нижнем Новгороде на воду спустили круизный теплоход «Мустай Карим». Судно готово на 80 процентов и будет проходить тесты. В рейс новинка должна выйти уже в начале следующего навигационного года.

Губернатор Нижегородского региона отметил, что «Мустай Карим» будет сдан уже в феврале следующего года. Также известно, что новый корабль будет не только курсировать между двумя столицами (Москвой и Петербургом), но и будет ходить по Нижнему Новгороду.

Круизный лайнер «Мустай Карим» является стальным судном, длина которого составляет 138,9 метра, а ширина 16,8 метра. Теплоход рассчитан на 342 пассажира. В нем оборудовано 169 кают класса «стандарт» и две каюты класса «люкс», сообщает ТАСС.

Фото: Михаил Солунин / ТАСС

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