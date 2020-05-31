В Нижегородской области женщина родила ребенка прямо в штаны – СМИ

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В Дзержинске местная жительница родила ребенка прямо на улице. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на главу нижегородского Минздрава Давида Мелика-Гусейнова.

По его словам, скорая помощь прибыла через 20 минут после звонка. Роды же состоялись минуту спустя, как только вызвали врачей. Мать и ребенка позже доставили в перинатальный центр.

Однако, как пишет издание «Подъем», принявшие у женщины роды соседи заявили, что медики якобы прибыли лишь через час. В ответ на критику врачи сказали, что могут уехать.

«Мать лежала на асфальте, врачи забили на нее совсем», – утверждают соседи.

Глава Минздрава отметил, что по данному факту проводится проверка.