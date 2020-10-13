В Нижегородской области мужчина расстрелял людей, стоящих на автобусной остановке

В понедельник вечером, 12 октября, 18-летний парень открыл стрельбу по людям, ждущим транспорт на автобусной остановке. В результате четверо погибли, а пятеро ранены, сообщает РИА «Новости».

Все случилось в поселке Большеорловский примерно в 17:45. 18-летний Данила Монахов шел по дороге возле остановки вместе со своей бабушкой. Неожиданно он схватил ружье и начал стрелять по людям. С собой у него были два охотничьих ружья и рюкзак с патронами.

По предварительной информации, стрелок приехал в гости к бабушке. А перед тем, как начать стрелять по остановке, он пытался ее убить. Женщине удалось спасти благодаря тому, что она вовремя скрылась за угол дома. 63-летнюю пенсионерку госпитализировали.

После этого мужчина начал стрелять по автобусной остановке. В результате он убил четверых людей, а пятерых ранил. Всех раненых госпитализировали в Борсковскую районную больницу.

На место оперативно приехали правоохранительные органы, однако парня так и не удалось найти. Он скрылся в лесу вместе с оружием. Его разыскивали СОБР, бойцы Росгвардии, а сотрудники полиции даже использовали для поиска дроны с тепловизорами.

Однако утром 13 октября недалеко от места преступления, нашли труп. По предварительной информации, стрелок покончил с собой.

Одноклассница Монахова рассказала, что в школе он учился на тройки, но при этом был тихим и спокойным. Только в 2018-м году однажды сказал, что планирует кого-то расстрелять или устроить теракт. Но тогда, по словам девушки, в школе все «замяли».