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Новости мираПроисшествия

В Нижегородской области мать держала свою дочь-инвалида в секс-рабстве

Иван Федоров

В понедельник, 21 сентября, стало известно о вопиющем случае в Нижнем Новгороде. 23-летняя девушка сбежала из секс-рабства, организованного ее матерью, сообщает Mash. 

Пострадавшая имеет вторую группу по инвалидности. Вероятнее всего это из-за того, что ее избивали на протяжении всей жизни. Делали это не посторонние люди, а близкие родственники. По словам девушки, однажды ее закрыли в подвале на два года. 

Мать пострадавшей решила не останавливаться на избиении и унижении, поэтому начала заставлять свою дочь торговать телом. Девушка не могла отказать, ведь в противном случае ее жестоко избивали. 

Однажды пострадавшая забеременела от одного из своих клиентов. Однако в полицию девушка даже не подумала идти, поэтому и дело заводить не стали.  

Через некоторое время пострадавшая познакомилась с одним мужчиной в интернете,а спустя месяц общения сбежала к нему в город Бор. Девушка уже ждет ребенка от своего возлюбленного, а ее мать все еще пытается вернуть свою дочь, уверяя всех вокруг, что та больна и все напридумывала. 

По факту произошедшего следственный комитет проводит проверку.

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