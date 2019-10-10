В МВД назвали предполагаемый размер штрафа для родителей курящих детей

МВД поддержало введение штрафа для родителей курящих детей в размере от 500 до 2 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Напомним, ранее появилась информация о том, что в России прорабатывается вопрос о введении административного наказания для родителей за то, что их дети курят. Речь шла о денежном штрафе и даже об аресте.



Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что сейчас в стране действует запрет на курение для несовершеннолетних. В то же время, ответственность за несоблюдение закона не предусмотрена. По аналогии с наказанием за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения и предложено штрафовать родителей на такие суммы.

