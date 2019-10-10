На главную Новости мира В МВД назвали предполагаемый размер штрафа для родителей курящих детей
Новости мираОбщество

В МВД назвали предполагаемый размер штрафа для родителей курящих детей

МВД поддержало введение штрафа для родителей курящих детей в размере от 500 до 2 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

Напомним, ранее появилась информация о том, что в России прорабатывается вопрос о введении административного наказания для родителей за то, что их дети курят. Речь шла о денежном штрафе и даже об аресте. 

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что сейчас в стране действует запрет на курение для несовершеннолетних. В то же время, ответственность за несоблюдение закона не предусмотрена. По аналогии с наказанием за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения и предложено штрафовать родителей на такие суммы.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Семья из четырех человек разбилась в Хабаровске

Любовь Успенская выехала на сцену на мотоцикле

В России хотят ввести обязательную установку отечественного ПО на смартфоны