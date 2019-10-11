В Мурманске асфальт «растаял» за три дня

На территории Мурманска оказалось размыто уложенное три дня назад асфальтовое покрытие. ЧП случилось на улице Халтурина.

О ситуации на размытой улице рассказала местная жительница. Женщина отметила, что недавно проводился ремонт дороги на указанном участке. По словам автора, после окончания ремонта она вместе с семьей даже не успела порадоваться как следует за обновление покрытия, потому что спустя три дня после окончания ремонтных работ улица была смыта дождем. На месте ровного асфальта остались выбоины.

Мурманчанка отметила, что многие жители улицы Халтурина давно ждали ремонта дороги. Однако он оказался очень неаккуратным. Автор сообщения возмутилась тем, почему укладка асфальта была проведена с таким безразличием, сообщает СеверПост.

Фото: Н. Перепёлкина