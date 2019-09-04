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В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа

В Москве в реанимацию одной из больниц госпитализирована 59-летняя женщина, приехавшая с мужем из Бразилии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина отравилась успокоительными таблетками, которые приняла из-за того, что муж сильно храпит. Известно, что в ночь на вторник, 3 сентября, супруги отдыхали в ресторанах и употребляли спиртное. Уже в номере гостиницы, боясь, что не сможет заснуть из-за храпа, она выпила лекарство, которое всегда возила с собой. А через некоторое время пришлось вызывать скорую помощь.

По факту случившегося проводится проверка. 

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