В Москве во время свадьбы умерла невеста

В одном из банкетных залов усадьбы Царицыно в Москве 25-летняя невеста скончалась на собственной свадьбе. Об этом пишет газета «МК».

Сообщается, что после регистрации в ЗАГСе новоиспеченные супруги с гостями отправились на банкет в ресторане. В какой-то момент невесте стало плохо, девушка стала задыхаться прямо за столом. Перепуганные гости вызвали скорую помощь. Приехавшие медики диагностировали у невесты анафилактический шок и вызвали реанимационную бригаду. Не смотря на все усилия врачей, спасти девушку они так и не смогли.

Выяснилось, что девушка страдала от аллергии на орехи, которые и оказались в составе сладостей.

Заказывая блюда для банкета, родные акцентировали на этом внимание. Однако, как выяснилось позже, конфеты, находившиеся на столах, содержали в своем составе фрагменты орехов. По словам близких, перед трагедией девушка съела несколько штук.