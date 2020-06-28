В Москве внук полгода насиловал пенсионерку

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В одном из поселков в Новой Москве 29-летний внук, страдавший алкоголизмом и наркоманией, заставлял престарелую бабушку участвовать в эротических играх. Несчастная пенсионерка более полугода терпела сексуальное насилие, пишет газета «МК».

Сообщается, что женщина решилась рассказать правду соседям 26 июня. Накануне у внука был день рождения. Он пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и начал издеваться над пенсионеркой. Соседи, узнав об этом, повезли потерпевшую к следователю, где она излила душу.

По словам 75-летний женщины, первой преступление было совершено прошлой осенью. Злоумышленник пришел домой, когда пенсионерка смотрела политическое ток-шоу. Насилие повторилось еще два раза. Сначала женщина боялась заявить в полицию на внука.

На допросе он пытался разжалобить старушку и даже пустил слезу. Только благодаря соседям пенсионерка проявила стойкость и не забрала заявление.

Фото — Pixabay.com