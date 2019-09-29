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В Москве уходившие от погони упали вместе с авто в реку: погибли двое

В столице РФ из Москвы-реки достали легковой автомобиль. В салоне машины были найдены два трупа.

Известно, что ЧП случилось на Нагатинской набережной. Около дома №1 универсал VW Passat угодил в водоем. Сообщается, что сидевшие в иномарке люди уходили от сотрудников ГИБДД. Во время погони автомобилист потерял контроль над машиной, после чего авто вылетело за пределы дорожного полотна, пролетело по газону порядка 50 метров, пробило забор у реки и оказалось в воде.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. Оба были в салоне упавшей в реку машины. Информация об инциденте была размещена в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

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