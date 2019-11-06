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В Москве таксист довез иностранца до отеля за 16 000 рублей

Приехавшего из Нидерландов в Россию туриста обманул местный таксист. О ЧП рассказал сам пострадавший.

Он сообщил, что 4 ноября его довезли на такси из аэропорта Шереметьево до гостиницы в городе Солнечногорске за 16 000 рублей. По словам туриста, это сделал вежливый пожилой таксист, который представился сотрудником Яндекса и даже дал пассажиру чек после поездки. Оплату обманутый водителем мужчина совершил через терминал таксиста как только согласился на поездку, сообщает Лайф.

Отметим, что свою ошибку мужчина понял, когда был в гостинице. Он перевел потраченную сумму в евро и осознал, что шофер потребовал чересчур много денег. Однако перезванивать по указанному в чеке номеру было бесполезно: никто не брал трубку. По словам потерпевшего, за обратную дорогу до аэропорта он отдал 700 рублей.

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