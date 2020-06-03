В Москве студентка проглотила зубную щетку, проталкивая колбасу

30 мая 22-летняя девушка проглотила зубную щетку. Инцидент случился в Москве на Киевском шоссе.
В ходе семейного ужина в горле у студентки застрял кусок колбасы. Чтобы решить проблему, девушка пошла в ванную и решил протолкнуть еду зубной щеткой. Однако внезапно щетка вместе с куском колбасы пролетела в желудок москвички. Дискомфорта при этом девушка не почувствовала, но испугалась.
Потерпевшая попросила помощи у матери. Женщина вызвала медиков, которые достали чужеродный предмет из ЖКТ. Врачи пояснили, что девушка с легкостью проглотила зубную щетку, потому что у нее нет рвотного рефлекса, пишет «Регион online».
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