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В Москве спасена заблокированная в квартире женщина

Новости мира
Сотрудники Московского авиационного центра спасли гражданку со сломанной рукой, которая оказалась заблокированной в квартире. Спасатели вызволили женщину ночью с 27 на 28...
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Сотрудники Московского авиационного центра спасли гражданку со сломанной рукой, которая оказалась заблокированной в квартире. Спасатели вызволили женщину ночью с 27 на 28 апреля.

По словам спасателей, около закрытого жилища бригаду авиационного центра встретил сын травмированной женщины. По словам мужчины, его мама упала в ванной комнате. Инцидент закончился переломом руки, который не дает пенсионерке самостоятельно выбраться из квартиры.

Сотрудники МАЦ использовали лестницу, чтобы попасть в жилище через балкон. Потерпевшую нашли в ванной без сознания. После оказания первой медицинской помощи женщину доставили в больницу, сообщает РЕН ТВ.

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