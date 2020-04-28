В Москве спасена заблокированная в квартире женщина

Сотрудники Московского авиационного центра спасли гражданку со сломанной рукой, которая оказалась заблокированной в квартире. Спасатели вызволили женщину ночью с 27 на 28 апреля.
По словам спасателей, около закрытого жилища бригаду авиационного центра встретил сын травмированной женщины. По словам мужчины, его мама упала в ванной комнате. Инцидент закончился переломом руки, который не дает пенсионерке самостоятельно выбраться из квартиры.
Сотрудники МАЦ использовали лестницу, чтобы попасть в жилище через балкон. Потерпевшую нашли в ванной без сознания. После оказания первой медицинской помощи женщину доставили в больницу, сообщает РЕН ТВ.
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