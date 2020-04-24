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В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

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Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

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В пятницу, 24 апреля, оперативный штаб сообщил о смерти в Москве 41 пациента с положительным тестом на коронавирус. 

По данным медиков, возраст умерших – от 34 до 92 лет. Самый молодой из умерших – мужчина с диагнозом «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Кроме того, у него был сахарный диабет. 

Большинство из умерших имели различные заболевания. В их числе – гипертония, пиелонефрит, холецистит и другие. У десяти умерших был сахарный диабет. 

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