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В Москве сервисмены спасли котенка из подкапотного пространства авто

Работники одного из автомобильных дилерских центров в Москве спасли котенка, который застрял в подкапотном пространстве автомобиля. Малыш забрался почти под двигатель.

Процесс спасения маленького пушистого «экстремала» попал на видео. При просмотре можно заметить, что сервисмену пришлось сперва открутить переднее колесо автомобиля, а также снять подкрылок, чтобы дать котенку свободу движения. После этого малыш сам выбрался на простор, прыгнув на пол автосервиса.

Информация о спасении котенка была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

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