В Москве сбили оформлявшего ДТП полицейского

В центре Москвы водитель такси сбил полицейского, оформлявшего ДТП. Потерпевшего срочно отвезли в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

ЧП слчилось примерно в три часа утра на внешней стороне ТТК около Тестовской улицы. 25-летний мужчины, управляя автомобилем Skoda Rapid, наехал на инспектора ДПС, который в тот момент занимался оформлением мелкой аварии.

Совершивший наезд шофер задержан. В Телеграме отмечается, что подозреваемого лишили водительских прав в 2017 году, однако он все равно работал. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Москва24.