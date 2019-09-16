В Москве расстреляли двух молодых омичей

Ночью с 14 на 15 сентября неизвестный расстрелял в Москве двух молодых людей. ЧП случилось около входа в метро «Тимирязевская».

Неустановленное лицо произвело несколько выстрелов по двум парням 1998 и 1999 годов рождения. Стрельба осуществлялась из неустановленного оружия. В результате происшествия один из пострадавших получил открытую проникающую ЧМТ, перелом основания черепа и проникающее ранение глазного яблока. Другому также досталось: у него диагностировали непроникающие огнестрельные ранения живота, предплечья и мочки уха».

Пострадавшие были срочно доставлены в медучреждение. По факту случившегося заведено уголовное дело. Ведется расследование, идет розыск стрелявшего, сообщает Новый Омск.