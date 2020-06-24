В Москве рассказали о соседях, у которых нашли детей «на продажу»

Москвичка рассказала о девушке и ее пожилой матери, у которых накануне были обнаружены пять маленьких детей, пишет «Пятый канал».
Малышей от шести дней до полугода нашли в квартире на улице Аргуновской. С детьми находились две женщины. Устанавливается, кем они приходятся малышам. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
Соседка отметила, что женщины приехали в Россию из Китая. Девушка
«Она студентка. Ее мама-пенсионерка прилетела из Пекина. Пригласили в гости, затащили им вещи. Никого там не видели, никаких детей», — отметила она.
В полиции считают, что детей родили суррогатные матери.
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